Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о том, сколько раз больницы Палестины подвергались атакам с момента эскалации израильско-палестинского конфликта.

«С 7 октября ВОЗ задокументировала 427 нападений на медицинские учреждения на оккупированной палестинской территории. В результате этих нападений 566 человек погибли и 758 получили ранения», — сообщила организация в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

При этом, 203 нападения на объекты здравоохранения произошли в секторе Газа, а 224 — на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В ВОЗ напомнили о том, что медицинские работники и гражданское население должны быть защищены.

Как ранее писал TRT на русском, по данным на 23 ноября, на севере сектора Газа не функционируют 22 из 24 больниц, израильские войска продолжают обстреливать гражданскую и медицинскую инфраструктуру госпиталей.

Оставшиеся на севере Газы 2 последние работающие больницы продолжают оказывать помощь населению лишь частично. В южной части эксклава функционируют 7 больниц из 11, однако израильские удары и тотальная блокада приводят к тому, что с каждым днем условия в госпиталях становятся все более критическими.

29 ноября по всему миру прошли мероприятия по случаю Дня солидарности с палестинским народом. Ровно 76 лет назад, 29 ноября 1947 года, в ООН был принят план о разделении Палестины на два государства: арабское и еврейское. При этом документ предполагал завершение действия британского мандата в Палестине к середине 1948 года.