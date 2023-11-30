Американское издание опубликовало список из 28 человек, которые в следующем году «сформируют политическую жизнь Европы». Все личности в списке разделены на три категории.

Турецкий лидер занял пятое место в категории «деятели». Politico назвал его «посредником».

СМИ высоко оценили роль президента Турции в российско-украинской войне, отметив, что благодаря усилиям турецкого лидера заработала Черноморская зерновая инициатива. «И после краха соглашения он работает над его восстановлением», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечены усилия президента Турции по урегулированию израильско-палестинского конфликта. В частности, турецкий лидер ведет дипломатические переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также лидерами Египта, Ливана и Катара.

«На данный момент вопрос о вступлении Турции в ЕС, или даже разговоры о вступлении, не обсуждаются», — говорится на сайте. — Но чиновники ЕС, тем не менее, рассматривают способы расширения сотрудничества с Эрдоганом. Воспринимайте это как еще один геополитический триумф турецкого лидера».

В этой же категории первое место занимает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, за ней следуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

За Эрдоганом последовали вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович и крайне правый член парламента Франции Марин Ле Пен.