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Президент Турции прибыл в ОАЭ для участия в саммите ООН по климату
30 ноября в Дубае начинается ежегодная 28-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28)
Президент Турции прибыл в ОАЭ для участия в саммите ООН по климату
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
30 ноября 2023 г.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первую леди Турции Эмине Эрдоган в аэропорту Дубая в том числе приветствовали вице-президент ОАЭ, шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян и посол Турции Тугай Тунчер.

Турецкого лидера также сопровождают глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Озхасеки, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

На полях климатического саммита ООН президент Турции проведет двусторонние переговоры с лидерами некоторых стран-участниц. Его выступление состоится в пятницу, 1 декабря.

Турция внесла значительный вклад в Парижское соглашение. Анкара реализует множество проектов, в том числе инициативу по безотходному производству.

В 2017 году под эгидой первой леди Эмине Эрдоган Турция запустила проект «Нулевой уровень отходов», чтобы подчеркнуть важность устранения отходов в борьбе с климатическим кризисом.

Проект получил международную оценку. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность первой леди Турции во время конференции в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об инициативе по нулевым отходам, представленной Турцией, объявив 30 марта Международным днем нулевых отходов.

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