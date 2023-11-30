Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первую леди Турции Эмине Эрдоган в аэропорту Дубая в том числе приветствовали вице-президент ОАЭ, шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян и посол Турции Тугай Тунчер.

Турецкого лидера также сопровождают глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Озхасеки, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

На полях климатического саммита ООН президент Турции проведет двусторонние переговоры с лидерами некоторых стран-участниц. Его выступление состоится в пятницу, 1 декабря.

Турция внесла значительный вклад в Парижское соглашение. Анкара реализует множество проектов, в том числе инициативу по безотходному производству.

В 2017 году под эгидой первой леди Эмине Эрдоган Турция запустила проект «Нулевой уровень отходов», чтобы подчеркнуть важность устранения отходов в борьбе с климатическим кризисом.

Проект получил международную оценку. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность первой леди Турции во время конференции в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об инициативе по нулевым отходам, представленной Турцией, объявив 30 марта Международным днем нулевых отходов.