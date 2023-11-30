ПОЛИТИКА
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Израиль задерживает жителей Западного берега без предъявления обвинений
Глава делегации Организации освобождения Палестины по делам пленных и освобожденных Каддура Фарис выступил на пресс-конференции в Рамалле. По его словам, 80% палестинцам израильские военные не предъявляют обвинения во время задержаний
Израиль задерживает жителей Западного берега без предъявления обвинений
Израиль массово задерживает палестинцев на Западном берегу Иордана / Others
30 ноября 2023 г.

Израильские военные задержали тысячи палестинцев на Западном берегу с 7 октября. По словам Фарис, 80% людей были арестованы без предъявления обвинений в совершении какого-либо преступления.

Он обратил внимание на жестокие условия содержания палестинцев в тюрьмах и изоляторах. По меньшей мере шесть человек погибли и сотни получили ранения, находясь в заключении с 7 октября.

Палестинцы могут быть заключены под стражу на срок до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без права защищать себя. По истечении этого срок содержания под стражей может быть повторно продлен с общим сроком до 5 лет.

Эта практика, противоречащая правам человека, подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций.

Как ранее писал TRT на русском, в результате последних задержаний общее число палестинцев, взятых под стражу с 7 октября, достигло 3365 человек.

Напряженность на Западном берегу возросла с того момента, как 7 октября в Газе вспыхнули боевые действия между палестинскими силами и Израилем.

28 ноября два палестинцы были убиты силами безопасности Израиля в районе города Рамалла на Западном берегу. Кроме того, 24 ноября израильская армия применила гранаты со слезоточивым газом для разгона палестинцев, ожидающих пленников перед тюрьмой Офер.

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