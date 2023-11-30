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Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе
В период с 13 по 19 ноября в среднем аэропорт Стамбула обслуживал 1297 рейсов ежедневно
Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе
Аэропорт Стамбула / Others
30 ноября 2023 г.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) опубликовала отчет, в котором отображены данные о количестве рейсов до начала пандемии в 2019 году. Аэропорт Стамбула стал единственной воздушной гаванью, которой удалось за этот период увеличить количество ежедневных рейсов на 12%.

Более того, он занял первое место среди всех аэропортов Европы по количеству ежедневных рейсов в период с 13 по 19 ноября. В среднем аэропорт обслуживал порядка 1297 рейсов в день.

В тройку лидеров вошли: лондонский Хитроу — около 1254 рейсов, а также аэропорт Амстердама Схипхол — 1227 рейсов.

Как ранее писал TRT на русском, аэропорт Стамбула имеет множество наград. В конце апреля он был вновь удостоен награды журнала Wherever Family как «самый удобный международный аэропорт для семейного отдыха».

В январе этого года власти страны открыли новую линию метро из центра Стамбула до аэропорта İstanbul Havalimanı. Поезда метро, которые ходят по этой линии, самые быстрые в Европе. Теперь дорога до аэропорта Стамбул со станции Кягытхане в европейской части города занимает меньше 20 минут.

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