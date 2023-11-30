ПОЛИТИКА
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Чечня приняла первую группу палестинских беженцев
В Грозный прибыла первая группа беженцев из сектора Газа. 51 человек, из них 27 детей, разместят в детском оздоровительном лагере "Горный ключ". В этой группе 38 уроженцев России и 13 палестинцев с российским гражданством. Всего Чечня пообещала принять около 250 российских граждан, спасенных из зоны боевых действий в Палестине. #trtнарусском #чечня #палестинцы #палестина #грозный #израиль #газа #беженцы #палестинскиебеженцы #дети #россия #trtrussian
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30 ноября 2023 г.
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