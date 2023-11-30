ПОЛИТИКА
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Палестинский подросток рассказал о жизни в израильской тюрьме
«До ареста я ходил в школу и работал, и у меня были планы добиться успеха в жизни, но тюрьма лишила меня многого», — рассказал TRT World палестинский подросток Мусса Мохтассиб. Он был арестован израильскими военными в возрасте 14 лет и провел восемь месяцев в тюрьме, прежде чем был освобожден в рамках сделки по обмену заложниками между ХАМАС и Израилем. #trtнарусском #палестина #заключенные #мальчик #палестинец #тюрьма #израиль #израильскаятюрьма #пытки #хамас #заложники #trtrussian
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30 ноября 2023 г.
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