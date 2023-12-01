Израильская армия начала наносить авиаудары по сектору Газа

Авиаудар попал на камеры во время прямого эфира в районе больницы Аль-Наср на севере сектора Газа. Тель-Авив возобновил атаки 1 декабря, как только истекло временное перемирие между Израилем и ХАМАС. Сообщается, что погибли по меньшей мере шесть палестинцев, в том числе двое детей. #trtнарусском #палестина #израиль #удары #авиудары #атака #больница #альнаср #газа #секторгаза #тельаив #армияизраиля #бомбардировка #палестинцы #trtrussian