ПОЛИТИКА
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Израильская армия начала наносить авиаудары по сектору Газа
Авиаудар попал на камеры во время прямого эфира в районе больницы Аль-Наср на севере сектора Газа. Тель-Авив возобновил атаки 1 декабря, как только истекло временное перемирие между Израилем и ХАМАС. Сообщается, что погибли по меньшей мере шесть палестинцев, в том числе двое детей. #trtнарусском #палестина #израиль #удары #авиудары #атака #больница #альнаср #газа #секторгаза #тельаив #армияизраиля #бомбардировка #палестинцы #trtrussian
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1 декабря 2023 г.
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