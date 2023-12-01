В больнице Аль-Наср в секторе Газа обнаружены тела новорожденных

По меньшей мере 6 детей найдены мертвыми в детской больнице Аль-Наср в Газе после того, как их семьи и персонал больницы несколько недель назад были принудительно эвакуированы израильскими солдатами. #trtнарусском #палестина #младенцы #израиль #удары #авиудары #атака #больница #альнаср #газа #секторгаза #дети #палестинскиедети #эвакуация #бомбардировка #палестинцы #trtrussian