Армия Израиля разрушила более 60% жилых домов и зданий в секторе Газа, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление пресс-службы правительства палестинского анклава.

«Наш народ сталкивается с настоящей и все более ухудшающейся гуманитарной катастрофой из-за разрушения оккупационной армией более 60% зданий и жилых домов в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Более 50 000 семей полностью потеряли свои дома. Еще 250 000 зданий частично разрушены в результате израильских оккупационных действий.

Система здравоохранения региона также в серьезном кризисе. Более 26 больниц и 55 медицинских центров полностью остановили свою деятельность из-за продолжающихся нападений, бомбардировок, разрушений и взрывов, указано в заявлении.

С 7 октября израильские военные убили более 16 тысяч палестинцев. Еще тысячи тел находятся под завалами и обломками разрушенных зданий.

Сообщается, что для восстановления Газы необходимо 1000 грузовиков гуманитарной помощи, включая топливо, ежедневно.

Местные власти призывают арабские и исламские страны, в частности Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества, разработать срочный план спасения, «чтобы найти быстрые гуманитарные решения для размещения более четверти миллиона семей», которые потеряли свои дома.

Также регион остро нуждается в полевых госпиталях, чтобы спасти десятки тысяч раненых и больных людей, пострадавших от бесчеловечных действий израильских военных.

В пресс-службе правительства призывали «ввести сотни единиц оборудования и техники для групп гражданской обороны и экстренных служб, чтобы они могли извлечь сотни тел погибших людей, которые остаются под завалами».