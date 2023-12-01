Палестинская пара сыграла свадьбу в лагере для беженцев

Палестинские молодожены воспользовались гуманитарным перемирием, чтобы сыграть долгожданную свадьбу. Скромное торжество провели в лагере беженцев Аль-Магази, в котором они укрываются. Церемония должна была состояться еще в октябре, но с началом израильских бомбардировок все приданое было уничтожено, а сами молодожены вместе с семьями бежали на север эксклава. #trtнарусском #палестина #свадьба #секторгаза #газа #палестинцы #молодожены #альмагази #бомбардировка #перемирие #торжество #беженцы #лагерь #приданое #израиль #trtrussian