Палестинцы на Западном берегу реки Иордан сталкиваются с репрессиями, людей хаотично задерживают израильские силовики. Только за прошедшую неделю, во время которой действовало перемирие между Израилем и ХАМАС, были задержаны 260 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные неправительственные организации.

Израильские военные проводят рейды в жилых домах, лагерях для беженцев и на контрольно-пропускных пунктах. В минувший четверг было задержано 30 человек. Силовики применяют к палестинцам пытки, жестоко избивают, а также в качестве давления угрожают их семьям. Сообщает об актах вандализма: военные врываются в дома местных жителей и разрушают их.

Ранее глава делегации Организации освобождения Палестины по делам пленных и освобожденных Каддура Фарис заявил на пресс-конференции в Рамалле, что 80% палестинцам не предъявляют никаких обвинений.

По израильскому законодательству, они могут быть заключены под стражу на срок до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без права защищать себя. По истечении этого срок содержания под стражей может быть повторно продлен с общим сроком до 5 лет.

Эта практика, противоречащая правам человека, подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций.

Фарис обратил внимание на жестокие условия содержания палестинцев в тюрьмах и изоляторах. По меньшей мере шесть человек погибли и сотни получили ранения, находясь в заключении с 7 октября.