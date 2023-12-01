1 декабря 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В секторе Газа начали производить твердое топливо из оливок
В секторе Газа из-за организованной Израилем блокады начали использовать брикеты, сделанные из жмыха, полученного после производства оливкового масла. Из-за дефицита газа и дороговизны древесины в эксклаве начали использовать отходы оливок вместо дров для приготовления пищи и приготовления хлеба. #trtнарусском #палестина #оливки #газа #секторгаза #рафах #отходы #топливо #твердоетопливо #брикеты #жмых #trtrussian
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