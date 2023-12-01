Палестинка потеряла сознание при встрече с освобожденным из заключения

Палестинка потеряла сознание, когда освобожденный Израилем Ахмад Фадель аль-Джалуни вернулся домой к своей семье в Аль-Кудс (Иерусалим) после задержания в июне 2023 года. «Гуманитарная пауза» в Газе, вступившая в силу 24 ноября в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, завершилась утром 1 декабря. Сообщается, что за это время ХАМАС выпустил 81 человека, а из израильских тюрем вышли 210 палестинских женщин и детей. #trtнарусском #палестина #освобождение #мать #сын #израиль #радость #счастье #потерясознания #перемирие #заключенные #trtrussian