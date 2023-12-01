Мероприятие организовало Государственное агентство Азербайджана по туризму совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ). В Шушу для участия в конференции прибыли представители официальных структур Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Серверного Кипра и Венгрии.

Они проведут дискуссии на тему «Трансформация кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт».

Культурная интеграция между странами была заявлена еще в 2021 году — в год создания Организации тюркских государств в Стамбуле. Тогда же была принята концепция «Перспективы тюркского мира — 2040». В нее входит создание туристических маршрутов, включающих в себя культурные центры и памятники тюркского мира в разных странах, а также проведение зрелищных мероприятий вроде Всемирных игр кочевников.

Напомним, в этом году Азербайджан отметил третью годовщину освобождения Шуши от армянской оккупации. За это время власти страны сделали все возможное, чтобы восстановить город буквально из руин.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Шуша начала активно застраиваться, исторические памятники были отреставрированы, городу вернули историческое и культурное наследие.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей Тюркского мира в 2023 году.