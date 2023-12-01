Вашингтон переносит отправку Украине первой партии «‎‎умных бомб» GLSDB с большим радиусом действия. Хотя ранее США обещали поставить это оружие Киеву еще весной 2023 года.

Минобороны США не успеет завершить проверку боеприпасов до конца года. Самый оптимистичный прогноз: Вашингтон может поставить «умные бомбы»‎ Украине в начале следующего года.

«‎Умными»‎ называют легкие бомбы с ракетным двигателем GLSDB, разработанные компаниями Boeing и Saab. Боеприпасы оптимизированы под установки HIMARS. Такого рода бомбы способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Это значительно дальше, чем бомбы GMLRS, которые сейчас стоят на вооружении Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в новых американских поставках ракет и бомб, чтобы дополнить ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, полученных от США осенью.

Ракеты были оснащены кассетными боеприпасами. Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил, что ВСУ получили дальнобойные снаряды, при этом не уточнив, сколько всего таких ракет стоят на вооружении украинских военных.