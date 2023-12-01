Польские дальнобойщики с 6 ноября блокируют погранпункты на границе Украины и Польши. Их протесты уже привели к существенным экономическим потерям: общий украинский импорт сократился примерно на 20% в ноябре. Дальнейшее продолжение протестов дальнобойщиков может стоить Киеву одного процентного пункта роста ВВП. Об этом заявил Тарас Качка, торговый представитель Украины и заместитель министра экономики.

Из-за продолжающихся протестов тысячи грузовиков скопились на границе Польши и Украины. Чиновник отметил: Киев импортировал товаров и продуктов на $3,8 млрд за первые 26 дней ноября — по сравнению с $5,2 млрд за весь октябрь.

Качка подчеркнул, что украинское правительство пытается свести к минимуму ущерб и будет инвестировать в альтернативные экспортные маршруты, если до этого дойдет, но это непростая задача.

В Украине дорожают товары из-за польских протестов

Польша оказалась в подвешенном состоянии из-за смены власти после выборов 15 октября: новое правительство пока не приступило к исполнению своих обязанностей, а прежний кабинет готовится к уходу и не желает решать проблему на границе. Это осложняет переговоры по прекращению протестов со стороны дальнобойщиков, которые выступают против решения ЕС разрешить безвизовый въезд украинских водителей фур. Польские перевозчики опасаются, что их конкуренты из Украины будут демпинговать и вытеснят их с европейского рынка.

Товары через Польшу составляют 50% автомобильного экспорта Украины. Польские дальнобойщики заблокировали четыре из восьми пограничных переходов. Украина также граничит со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, которые рассматриваются как альтернативные маршруты.

«‎‎У властей [Украины] есть пара недель, возможно, им придется пересмотреть (в сторону понижения) прогнозы роста экономики. Может быть, на 0,5%, 1%, но это значительная сумма», — считает аналитик инвестиционного агентства ICU Виталий Ваврищук.

Украинские чиновники утверждают, что сокращение поставок через Польшу привело к росту цен на некоторые товары: сжиженный нефтяной газ (СНГ), которым пользуются около 1 млн автомобилистов в Украине, вырос в цене на 30%.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что снижение поставок мясной и молочной продукции привело к росту цен на эту продукцию на 5%. Цены на некоторые продукты питания могут вырасти на 10%, предупредил чиновник.