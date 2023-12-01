Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил руководству Армении провести встречу в рамках мирного процесса. Переговоры могут пройти на границе двух стран либо в третьем государстве, уточнил политик во время выступления на 30-ом заседании совета глав МИД ОБСЕ в Скопье. Его заявление приводит пресс-служба МИД Азербайджана.

«‎Несмотря на нынешние трудности и вызовы, необоснованное затягивание процесса со стороны Армении, а также попытки ряда государств проецировать свои геополитические игры на регион, Азербайджан полон решимости продвигать этот процесс как можно быстрее, как инициатор мирной повестки дня», — говорится в заявлении министра. Было также отмечено, что Азербайджан предложил встретить Армению на государственной границе или в нейтральной третьей стране».

Глава МИД особо подчеркнул, что в результате антитеррористической операции «‎незаконный режим, поддерживаемый Арменией на наших территориях вопреки своим обязательствам и устным заявлениям, был демонтирован и разоружен»‎.

Байрамов также констатировал: принятые Азербайджаном антитеррористические меры 19-20 сентября в Карабахском экономическом регионе республики «‎‎были проведены образцово, вопреки заявленному, наша страна приложила последовательные усилия по реинтеграции местных армянских жителей и удовлетворению их гуманитарных и социально-экономических потребностей».

Политик уточнил, что ООН и ее специализированные учреждения, а также миссия Международного комитета Красного Креста в регионе доказали, что утверждения о «‎‎напряженной гуманитарной ситуации» необоснованны.

По словам министра, ОБСЕ не смогла эффективно реализовать свой мандат в период прошлого армяно-азербайджанского конфликта. В постконфликтный период ряд стран-членов ОБСЕ выступили откровенными покровителями Армении и продолжают выступать с заявлениями, не отвечающим сегодняшним реалиям.