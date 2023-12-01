Сотрудники австралийской авиакомпании Virgin Australia заставили пассажира сменить футболку из-за надписи в поддержку Палестины.
Житель Австралии Даг Кронин летел из Брисбена в Сидней. Однако перед посадкой к нему подошли сотрудники авиакомпании и заявили, что если он не снимет майку с надписью «Справедливость для Палестины», то его снимут с рейса. Сотрудники Virgin Australia посчитали этот призыв «оскорбительным для других пассажиров».
Сообщается, что перед посадкой в самолет его отвели на разговор с менеджером. «Я слишком устал, чтобы спорить, и переоделся в другую футболку, хотя нет и не может быть ничего оскорбительного в том, чтобы требовать справедливости», — заявил австралиец. Он подчеркнул, что будет «требовать от Virgin Australia надлежащего объяснения», а также подаст на авиакомпанию в суд за дискриминацию.