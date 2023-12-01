ПОЛИТИКА
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Авиакомпания заставила пассажира снять одежду из-за пропалестинской надписи
Австралийский авиаперевозчик вынудил мужчину снять футболку со словами «‎‎Справедливость для Палестины». Авиакомпания сообщила, что на одежду якобы пожаловались другие пассажиры
Авиакомпания заставила пассажира снять одежду из-за пропалестинской надписи
REUTERS/Leonhard Foeger / Photo: Reuters
1 декабря 2023 г.

Сотрудники австралийской авиакомпании Virgin Australia заставили пассажира сменить футболку из-за надписи в поддержку Палестины.

Житель Австралии Даг Кронин летел из Брисбена в Сидней. Однако перед посадкой к нему подошли сотрудники авиакомпании и заявили, что если он не снимет майку с надписью «‎‎Справедливость для Палестины»‎, то его снимут с рейса. Сотрудники Virgin Australia посчитали этот призыв «‎оскорбительным для других пассажиров‎».

Сообщается, что перед посадкой в самолет его отвели на разговор с менеджером. «‎Я слишком устал, чтобы спорить, и переоделся в другую футболку, хотя нет и не может быть ничего оскорбительного в том, чтобы требовать справедливости‎», — заявил австралиец. Он подчеркнул, что будет «‎‎требовать от Virgin Australia надлежащего объяснения», а также подаст на авиакомпанию в суд за дискриминацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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