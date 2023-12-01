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Движение ХАМАС раскрыло подробности переговоров с Израилем
В движении ХАМАС поделились подробностями прошедших переговоров об обмене пленными с Израилем. Сообщается, что Тель-Авив заранее решил продолжать войну. Международное сообщество призывает к прекращению огня в секторе Газа
Движение ХАМАС раскрыло подробности переговоров с Израилем
Сектор Газа / Others
1 декабря 2023 г.

Движение ХАМАС выпустило заявление, в котором раскрыло подробности переговоров с Израилем об обмене пленными. Палестинское движение планировало передать Тель-Авиву тела военных, погибших в результате атак на сектор Газа, но израильские власти от предложения отказались.

В заявлении ХАМАС указано, что Тель-Авив заранее принял решение продолжать атаки на палестинский анклав. Ответственность за возобновление боевых действий лежит на Израиле и США, поскольку безусловная поддержка Вашингтона только увеличивает жертвы среди гражданского населения.

Мировое сообщество раскритиковало действия Израиля в секторе Газа. По словам главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна, настойчивость израильского и американского руководства в продолжении боевых действий приведет к новому витку геноцида палестинцев.

«Похоже, что они не думают о тяжелых последствиях возвращения к войне», — заключил дипломат, подчеркнув, что израильские заложники могут погибнуть в результате массированных бомбардировок.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокое сожаление в связи с началом военных действий: «Я все еще надеюсь, что удастся возобновить установленную паузу. Возобновление боевых действий только доказывает, насколько важно обеспечить настоящее гуманитарное прекращение огня».

Наибольшие опасения вызывает безопасность детей в секторе Газа, заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер. «Идут постоянные бомбардировки. Неужели человечество отказалось от детей Газы», — написал он в соцсети X (Twıtter).

Переговоры о восстановлении гуманитарного перемирия продолжаются, сообщается на странице МИД Катара в соцсети Х. «МИД подтверждает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами продолжаются с целью восстановления перемирия», — указали в ведомстве.

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