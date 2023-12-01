Последние годы в мире происходит множество потрясений: пандемия коронавируса сменилась войной в Украиной, а сегодня человечество сталкивается с болезненными последствиями резни в секторе Газа. Об этом в ходе своего выступления заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция отстаивала мир во всех этих кризисах и боролось за справедливость и равенство», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, происходящее сегодня в секторе Газа – преступление против человечности. Смерть более 16 тысяч мирных палестинцев, женщин и детей, не может быть оправдана. «Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», — подчеркнул президент Турции.

События в Газе доказывают необходимость создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. «Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе этого процесса», сказал Эрдоган.

Президент Турции повторил свой тезис о том, что мире больше пяти (членов Совбеза ООН). «Более справедливый мир возможен», — констатировал он.

Глобальный форум — центральное событие 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

В рамках саммита состоялись переговоры главы турецкого государства с первым министром Шотландии Хамзой Юсуфом.Также турецкий лидер встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.