Сколько заложников освободили за неделю ХАМАС и Израиль?

ХАМАС в ночь на пятницу освободил еще шесть израильских заложников. В свою очередь из израильским тюрем были выпущены 30 палестинцев. По их словам, в заключении они часто сталкивались с насилием. А некоторым палестинцам израильские офицеры угрожали, что скоро снова их арестуют. #trtнарусском #палестина #заложники #израиль #хамас #заключенные #тюрьма #израильскаятюрьма #арест #угроза #trtrussian