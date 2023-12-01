ПОЛИТИКА
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Сколько заложников освободили за неделю ХАМАС и Израиль?
ХАМАС в ночь на пятницу освободил еще шесть израильских заложников. В свою очередь из израильским тюрем были выпущены 30 палестинцев. По их словам, в заключении они часто сталкивались с насилием. А некоторым палестинцам израильские офицеры угрожали, что скоро снова их арестуют. #trtнарусском #палестина #заложники #израиль #хамас #заключенные #тюрьма #израильскаятюрьма #арест #угроза #trtrussian
бьтьбть / Others
1 декабря 2023 г.
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