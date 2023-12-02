Среди тысяч погибших и разбомбленных в результате израильских авиаударов зданий в Газе есть еще одна жертва, которую часто упускают из виду: разрушенные культурные учреждения палестинского эксклава, особенно библиотеки.

Муниципальная библиотека Газы, культурный центр Рашада аш-Шавы, где 25 лет назад состоялась встреча президента Билла Клинтона и Ясира Арафата, стали целями израильских ракет и теперь лежат в руинах.

«Оккупационные самолеты ударили по зданию общественной библиотеки и превратили ее в руины, уничтожили тысячи книг, наименований и документов, отражающих историю и развитие города, а также разрушили зал языковых курсов и другие библиотечные помещения», — говорится в заявлении правительства Газы.

Почти все библиотеки лежат в руинах

Муниципальные власти назвали эти удары намеренной попыткой Израиля «посеять в палестинском обществе состояние невежества».

В Газе разрушены свыше 60% всех жилых зданий, число погибших превысило 15 тыс. человек, среди них 5500 детей. На фоне этих катастрофических разрушений у жителей едва ли была возможность оценить потери немногих культурных учреждений густонаселенного сектора, которые местные жители вспоминают как маяки культуры.

Библиотечная система Газы до войны включала муниципальную библиотеку Газы, а также культурный центр и библиотеку для детей. Здесь проводили главные общественные мероприятия города, также это было место встречи студентов, семей и писателей.

Статистика Палестинского центрального статистического бюро на 2010 год показывает, что в секторе Газа действовали 13 публичных библиотек. Почти все они сейчас лежат в руинах.

Главная муниципальная библиотека Газы была основана в 1999 году на основе соглашения о партнерстве с французским городом Дюнкерк и при финансировании Всемирного банка. Ее фонды включали 10 тыс. изданий на арабском, английском и французском языках.

Культурный центр Рашада аль-Шавы и примыкающая к нему библиотека Дианы Тамари Саббах, открывшиеся в 1988 году, также лежат в руинах.

«Библиотека была спокойным местом. Там была тихая столовая, и здесь всегда было свежо, особенно летом», — рассказал Абдалхади Алиджла, шведский академик из сектора Газа. По его словам, он начал посещать центр Шава, когда ему было 15 лет.

Израиль уничтожил Центральный архив Газы

По данным правозащитных групп и специалистов по культурному наследию, практически все музеи, объекты археологического наследия и университетские кампусы в Газе были повреждены и разрушены в результате израильских атак. Израиль же утверждает, что некоторые культурные объекты, в том числе Исламский университет Газы, якобы использовались ХАМАС.

Муниципалитет Газы призвал ЮНЕСКО защитить культурные учреждения Газы, отметив, что такие места «защищены международным гуманитарным правом». Организация ООН в ответ заявила, что «глубоко обеспокоена негативным воздействием, которое боевые действия могут оказать на любое культурное наследие в Палестине и Израиле‎»‎.

Ранее в беседе с агентством «‎Анадолу»‎ глава муниципалитета Газы Яхья Аль-Саррадж заявил, что Израиль уничтожил Центральный архив эксклава, который содержал тысячи исторических документов возрастом более 150 лет.

«Нападение на Центральный архив представляет собой большую опасность для города, поскольку он содержит тысячи исторически ценных документов для общества», — заявил градоначальник.

«‎‎В Центральном архиве хранятся планы старинных зданий, имеющих историческую ценность, и документы, написанные от руки известными отечественными деятелями», — подчеркнул Аль-Саррадж. — «Эти документы, датируемые древними веками, были сожжены, превратились в пепел. Тем самым оказалась стерта огромная часть палестинской памяти».