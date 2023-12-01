Трогательное прощание с 5-месячным ребенком-жертвой израильских бомбардировок

В городе Дейр-эль-Балах, сектор Газа, попрощались с 5-месячным мальчиком Мохаммадом Хани аль-Захаром, который скончался этим утром в результате израильских бомбардировок, возобновившихся после окончания недельного перемирия между ХАМАС и Тель-Авивом. #Палестина #секторГаза #ДейрэльБалах #шахид #погиб #жертваИзраиля #бомбардировки #Израиль #атака #детиГазы