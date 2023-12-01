Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган призвала к реализации справедливого плана действий по изменению климата, отметив, что это неизбежно.

Супруга турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступила в рамках программы «Переговоры о климате для зеленого будущего», проходившей в Expo City Дубай. Эрдоган подчеркнула, что необходимо искать решение экологических проблем, собираясь в разных регионах мира.

Отметив, что 5 декабря Всемирный день волонтерства, первая леди заявила, что нужно помнить о высшей добродетели — приносить пользу человечеству.

«По мере того, как волонтерство становится широко распространенным, я надеюсь, что индивидуализм уменьшится и люди осознают, что мы на самом деле одна семья, а мир — наш общий дом», — заявила первая леди Турции.

Эмине Эрдоган добавила, что был запущен проект «Послы климата», в рамках которого будут создаваться зеленые насаждения и в республике появятся новые поколения «климатических волонтеров». Помимо этого, был также разработан «План действий по изменению климата».

Турецкие власти также организуют «Семинары по изменению климата». По словам первой леди, дети, которые осведомлены о проблемах экологии, будут просвещать свои семьи и общество, будут становиться «климатически грамотными».

«Я считаю, что чем лучше мы воспитываем наших детей, тем сильнее они будут преодолевать проблемы мира, в котором им предстоит жить. По сути, всеми этими инициативами мы освежаем память нашего народа, который на протяжении поколений жил в гармонии с природой», — заявила супруга турецкого лидера.

В конце своего выступления первая леди Эрдоган обратила внимание на страдания невинных мирных жителей в секторе Газа.

«Мы видим, что страны, которые никогда не теряли связи с землей, также столкнулись с кризисами, за которые они не несут ответственности. В то время как в Газе каждые 10 минут убивают ребенка, может ли наш призыв к справедливости между поколениями найти отклик? И, конечно же, мир, в котором международное право и человеческие ценности применимы ко всему человечеству, независимо от религии, языка, расы или этнической принадлежности, действительно будет достоин спасения», — подытожила Эмине Эрдоган.

Как ранее писал TRT на русском, в 2017 году под эгидой первой леди Эмине Эрдоган Турция запустила проект «Нулевой уровень отходов», чтобы подчеркнуть важность устранения отходов в борьбе с климатическим кризисом.

Проект получил международную оценку. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность первой леди Турции во время конференции в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об инициативе по нулевым отходам, представленной Анкарой, объявив 30 марта Международным днем нулевых отходов.