Фахреттин Алтун, глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, выразил соболезнование родным, близким, коллегам оператора агентства «Анадолу» Мунтасира аль-Саввафа, который погиб в секторе Газа в результате авиаудара Израиля.

«Тысячи невинных людей погибли в результате двухмесячной резни. Тот факт, что 72 журналиста, выполнявших свой долг, тоже оказались среди этих невинных погибших людей, является явным признаком того, что Израиль намеренно нападает на свободу информации. Международное сообщество и медиа-сообщество должны без промедления принять конкретные меры, чтобы как можно скорее остановить эти массовые убийства», — пояснил политик.

Он напомнил, что Турция осуждает массовые убийства и преднамеренные акты насилия в отношении журналистов, совершаемые Израилем.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев. Израильская армия нанесла удары по кампусам и зданиям десятков больниц в Газе, где укрывались десятки тысяч раненых и мирных жителей. 24 ноября вступило в силу соглашение о четырехдневном временном прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем. Впоследствии его продлили еще на три дня.

Однако утром 1 декабря израильская армия возобновила атаки на сектор Газа.