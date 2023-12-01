Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, заявил, что корень уязвимости Израиля заключается в том, что не выполняется решение Совбеза ООН о создании Палестинского государства.

Помимо этого, министр иностранных дел России прокомментировал заявления Израиля об уничтожении палестинского движения ХАМАС.

«Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС. Я сейчас не буду вдаваться в детали, каким образом это встречено экспертами и как профессиональные военные комментируют это, но то, что законы ведения войны никто не отменял, я считаю, необходимо об этом помнить», — пояснил дипломат.

Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал ситуацию в самом секторе Газа и вокруг него.

«То, что происходит в секторе Газа и вокруг него, — очень тяжелая ситуация. Статистика, которую оглашают и руководители ООН, и различных ее подразделений, которые работают на Ближнем Востоке, — ужасающая. Количество погибших гражданских лиц, количество погибших детей уже за 6 тысяч перевалило, более 4 тысяч женщин», — сказал глава МИД.

В своей речи Лавров затронул и тему урегулирования украинского конфликта. Он заявил, что для начала политического процесса «нужны двое, как в танго».

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов — ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев — о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию», — сказал он.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий вести переговоры с правительством российского президента Владимира Путина. «А если вы послушаете, что говорят всякие генеральные секретари НАТО и Евросоюза, они говорят только одно: мы обязаны поддерживать Украину, потому что если Украина потерпит поражение, то это будет поражение для всего Запада», — отметил глава МИД РФ.

Говоря об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел России заявил, что страны Запада «с упорством, достойным лучшего применения, продолжают ее "добивать"».

«Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном и правозащитном. Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ. С упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжают ее добивать — этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено", — сказал Лавров.

«Лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность. На этом поле было сделано очень немало», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров обратил внимание и на ситуацию в странах ЕС.

«Я не призываю к тому, чтобы Евросоюз развалился, этих призывов не надо. Я просто констатирую то, как себя ведут страны, объявившие сами себя образцом, венцом демократии. Там, в Евросоюзе, никакой демократии не наблюдается. Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, "лучше", чем в НАТО», — подытожил министр.

Как ранее писал TRT на русском, с 30 ноября по 1 декабря в Скопье проходило заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.