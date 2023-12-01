Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация крайне обеспокоена возобновлением боевых действий в секторе Газа. «Система здравоохранения парализована из-за продолжающихся конфликтов. Необходимо постоянное прекращение огня», — пояснил он.

Он добавил, что Газа не может позволить себе потерять еще больше больниц или коек. «Нужно перемирие, которое потом приведет к миру», — заявил гендиректор ВОЗ.

Организация зафиксировала уже более 200 атак на объекты и инфраструктуру здравоохранения в Газе, в результате которых погибли 560 человек и были ранены свыше 700. Атакам подверглись, в частности, 56 объектов здравоохранения и 33 машины скорой помощи. Сейчас, по данным ВОЗ, в анклаве действуют только 18 больниц из 36, а число коек сократилось с 3600 до 1562.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев. Израильская армия нанесла удары по кампусам и зданиям десятков больниц в Газе, где укрывались десятки тысяч раненых и мирных жителей. 24 ноября вступило в силу соглашение о четырехдневном временном прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем. Впоследствии его продлили еще на три дня.

Однако утром 1 декабря израильская армия возобновила атаки на сектор Газа.