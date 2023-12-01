ПОЛИТИКА
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Израиль разрушил в секторе Газа мечеть, построенную турецким фондом
Мечеть Онбаши Хасан, построенную турецким благотворительным фондом İHH в 2017 году, разрушили израильские атаки по сектору Газа. По данным Министерства внутренних дел Газы, начиная с 7 октября Израиль полностью уничтожил в эксклаве 59 мечетей, еще 136 частично разрушены. #Палестина #секторГаза #мечеть #ОнбашиХасан #авиаудары #атаки #удары #Израиль #İHH
Израиль разрушил в секторе Газа мечеть, построенную турецким фондом / Others
1 декабря 2023 г.
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