Во французском городе Ницца власти запретили 2 декабря, в субботу, провести акцию «Мир в Газе». Организаторы демонстрации пояснили, что хотят «справедливого и постоянного мира между палестинцами и израильтянами», стремятся поддержать палестинский народ, а также требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Как и до этого, в других французских городах — Париже, Страсбурге, Лионе и Марселе — им отказали в проведении акции, сославшись на то, что она «может нарушить общественный порядок».

Во Франции акции в поддержку Палестины по-прежнему остаются под запретом. Его наложил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Однако, несмотря на запреты, в городах страны периодически проходят многотысячные акции в поддержку Палестины.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев. Израильская армия нанесла удары по кампусам и зданиям десятков больниц в Газе, где укрывались десятки тысяч раненых и мирных жителей.

24 ноября вступило в силу соглашение о четырехдневном временном прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем. Впоследствии его продлили еще на три дня.

Однако утром 1 декабря израильская армия возобновила атаки на сектор Газа.