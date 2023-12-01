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ЮНИСЕФ: Газа вновь стала самым опасным местом для детей
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что после возобновления атак со стороны Израиля сектор Газа вновь является самым опасным местом для детей
ЮНИСЕФ: Газа вновь стала самым опасным местом для детей
Сектор Газа / Others
1 декабря 2023 г.

Кэтрин Рассел, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заявила в соцсетях, что после возобновления атак со стороны Израиля сектор Газа вновь стал самым опасным местом для детей.

Она привела сведения о погибших. «По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5,3 тыс. палестинских детей», — приводятся слова Рассел на сайте организации.

Она подчеркнула, что страны должны сделать «все возможное для защиты детей» и что в этом конфликте больше не должны погибать дети.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев. Израильская армия нанесла удары по кампусам и зданиям десятков больниц в Газе, где укрывались десятки тысяч раненых и мирных жителей.

24 ноября вступило в силу соглашение о четырехдневном временном прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем. Впоследствии его продлили еще на три дня.

Однако утром 1 декабря израильская армия возобновила атаки на сектор Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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