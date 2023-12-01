Кэтрин Рассел, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заявила в соцсетях, что после возобновления атак со стороны Израиля сектор Газа вновь стал самым опасным местом для детей.

Она привела сведения о погибших. «По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5,3 тыс. палестинских детей», — приводятся слова Рассел на сайте организации.

Она подчеркнула, что страны должны сделать «все возможное для защиты детей» и что в этом конфликте больше не должны погибать дети.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев. Израильская армия нанесла удары по кампусам и зданиям десятков больниц в Газе, где укрывались десятки тысяч раненых и мирных жителей.

24 ноября вступило в силу соглашение о четырехдневном временном прекращении огня, достигнутое между ХАМАС и Израилем. Впоследствии его продлили еще на три дня.

Однако утром 1 декабря израильская армия возобновила атаки на сектор Газа.