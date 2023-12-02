Бабушка умоляет мир спасти тяжелораненую трехлетнюю внучку

Эта трехлетняя палестинская девочка играла со своим братом на улице, когда в дом попал снаряд. Погибли ее мама и сестра. Тяжелораненого ребенка госпитализировали в больницу Аль-Шифа, которая также подверглась удару. История Юсры Салеха в нашем видео. #trtнарусском #палестина #бабушка #война #спасение #газа #секторгаза #внучка #палестинскиедети #девочка #ранение #больница #альшифа #trtrussian