Продолжающееся беззаконие Израиля в палестинском секторе Газа еще раз показало, что Анкара была права в своих опасениях. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где он принял участие в Конференции ООН об изменении климата.

«Мы не забудем этот геноцид и не дадим его забыть. Рано или поздно Израилю придется за это ответить», — заявил президент Турции.

«Существовала возможность достижения мира, которая, к сожалению, была потеряна из-за бескомпромиссного подхода Израиля», — отметил он. По словам Эрдогана, «Турция с самого начала выступала за постоянное прекращение огня, а не за гуманитарную паузу». Он подчеркнул, что турецкая сторона продолжит свои неустанные усилия по достижению мира.

Как отметил Эрдоган, западные страны, которые поддерживают Израиль, особенно США и Великобритания, постоянно выдвигают на передний план дискуссий «угрозу ХАМАС», а не решение проблемы двух государств. «Если мы поставим решение о создании двух государств в центр обсуждений, вопросы, касающиеся Газы и взаимных угроз, исчезнут», — добавил он.

При этом президент Турции подчеркнул, что «ликвидация ХАМАС не является реалистичным сценарием».

Он также отметил, что Турция внимательно следит за выдвижением обвинений против Израиля в Международном уголовном суде. «Мы хотим, чтобы все израильские лидеры, приложившие руку к этому геноциду, были преданы суду и наказаны», — добавил он.

По словам Эрдогана, бойня, организованная Израилем в секторе Газа, оставила черное пятно на администрации Биньямина Нетаньяху и странах, которые безоговорочно поддержали эти злодеяния.

Президент также подчеркнул, что благодаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) мусульманские страны беспрецедентным образом объединились, чтобы взять на себя ответственность за региональные проблемы. «В результате нашего совместного давления мы увидели, что некоторые европейские страны поняли нашу позицию и начали воспринимать наши аргументы», — подчеркнул он.

Визит в Грецию и изменение климата

Президент Турции прокомментировал свой предстоящий визит в Афины 7 декабря. «Мы надеемся, что начнется новая эра [в двусторонних отношениях]. Я всегда говорю, что мы пытаемся увеличить число друзей и сократить количество врагов», — добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что он намерен ехать в Грецию с желанием найти компромисс в урегулировании двусторонних проблем. «Если мы начнем новую эру, сдержим свои обещания и будем развивать эти отношения на уровне, свободном от внешнего вмешательства, я уверен, что все мы от этого выиграем», — отметил он.

«Мы поедем в Афины с подходом “win-win”. Там мы обсудим как наши двусторонние отношения, так и отношения между Турцией и Европейским союзом, чтобы принять решения, достойные духа новой эпохи», — заключил турецкий лидер.

Кроме того, президент Турции рассказал о планах страны в связи с проблемой изменения климата. По его словам, поставлена задача достичь цели по нулевым выбросам в Турции к 2053 году. При этом турецкая сторона уже увеличила долю возобновляемых источников энергии до 55%, с этим показателем Турция занимает 5-е место в Европе и 12-е место в мире.

Эрдоган подчеркнул, что все страны должны иметь более справедливый доступ к ресурсам климатического финансирования и возможностям получения «зеленых» технологий. «Наша страна продолжит вносить свой вклад в глобальную борьбу с изменением климата», — сказал он.

«Мы проведем 60-е заседание Межправительственной группы экспертов, посвященное изменению климата, в Стамбуле в январе», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.