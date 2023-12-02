ПОЛИТИКА
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Армия Израиля обстреляла колонну «Врачей без границ» в Газе
«Врачи без границ» требуют от Израиля объяснений, а также проведения независимого расследования
Армия Израиля обстреляла колонну «Врачей без границ» в Газе
Фото: AA / Others
2 декабря 2023 г.

«Врачи без границ» (MSF) заявили, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела стрельбу по колонне машин организации 18 ноября. В результате погибли два человека, сообщается в отчете MSF.

По данным организации, группа ее сотрудников вместе с родственниками пытались эвакуироваться на юг сектора Газа, когда попали под обстрел в окрестностях больницы «Аш-Шифа».

Гендиректор MSF Клэр Магоне подчеркнул, что конвой гражданских лиц и гуманитарных грузов «был четко идентифицирован», и организация дополнительно проинформировала израильские власти об этом конвое.

«Врачи без границ» требуют от Израиля объяснений, а также проведения независимого расследования. «Сегодня невозможно развернуть гуманитарную помощь в таких условиях. Мы каждый день, каждый час задаем себе вопрос о нашей способности оставаться на территории Газы»,— добавила Магоне.

Как писал TRT на русском, по данным ВОЗ, Израиль с 7 октября 427 раз атаковал палестинские медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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