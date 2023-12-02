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С момента возобновления боевых действий в Газе убиты 193 человека
Всего с 7 октября в секторе Газа погибли 15 207 человек, 40 652 мирных жителя получили ранения
С момента возобновления боевых действий в Газе убиты 193 человека
Фото: AA / Others
2 декабря 2023 г.

С момента окончания временного перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа 1 декабря погибло 193 человека, еще 652 жителя получили ранения. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, всего с 7 октября — начала атак израильской стороны по сектору Газа — число погибших возросло до 15 207 человек, 40 652 мирных жителей получили ранения. Отмечается, что 70% пострадавших — это дети и женщины.

Ранее Детский фон ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что с начала войны в секторе Газа погибло более 5,3 тыс. детей. В это число не входят пропавшие без вести и те, кто может находиться под завалами.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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