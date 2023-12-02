ПОЛИТИКА
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Демонстранты в Вашингтоне потребовали остановить геноцид в Газе
Участники акции собрались у здания посольства Израиля в США и скандировали: «Прекращение огня сейчас!» и «Остановить оккупацию в секторе Газа!»
Демонстранты в Вашингтоне потребовали остановить геноцид в Газе
Фото: AA / Others
2 декабря 2023 г.

Мусульмане США провели демонстрацию у здания посольства Израиля в Вашингтоне с требованием прекращения огня в секторе Газа, сообщает агентство Анадолу.

Участники акции несли в руках палестинские флаги и баннеры с надписями: «Остановите геноцид!» и «Я рядом с Газой!».

Протестующие здесь же совершили пятничную молитву, а затем скандировали лозунги: «Прекращение огня сейчас!» и «Остановить оккупацию в секторе Газа!»

Собравшиеся также призвали администрацию президента США Джо Байдена прекратить финансирование Израиля.

Кроме того, попытка самоподжога в знак протеста против ситуации вокруг Газы произошла в американском штате Джорджия. Протестующий с палестинским флагом поджег себя у здания израильского консульства в Атланте.

В полиции назвали инцидент «политическим протестом», отметив , что он «не представлял никакой угрозы безопасности».

Участник протеста находится в критическом состоянии. Охранник, помешавший протестующему осуществить задуманное, получил легкие ранения, сообщили в полиции.

Это не первый случай протеста у израильских посольств в западных странах за последние дни. Как писал TRT на русском, 30 ноября в Стокгольме прошла крупная протестная акция, инициированная неправительственными организациями и направленная против израильских нападений на сектор Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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