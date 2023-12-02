Соединенные Штаты предоставили Израилю оружие, снаряды и бомбы для больших бункеров

Соединенные Штаты предоставили Израилю десятки тысяч единиц оружия и артиллерийских снарядов, а также бомбы для уничтожения больших бункеров. Об этом, как сообщает агентство Анадолу, написали американские СМИ, включая газету The Wall Street Journal.

Согласно информации в газете, США приступили к поставке оружия через короткое время после атаки 7 октября. В частности, было поставлено около 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов.

Старший советник Международной кризисной группы и бывший советник Госдепартамента США Брайан Финукейн заявил, что бомбы, поставленные Соединенными Штатами, используются для взрыва подземных убежищ.

«Проблема в том, что, когда вы сбрасываете бомбу, над этими туннелями находится огромный лагерь беженцев с сотнями тысяч мирных жителей. Также необходимо учитывать ущерб, причиненный мирному населению», — отметил он.

Как писал TRT на русском, решение президента США Джо Байдена поддержать только Израиль в войне в Газе привела к расколу в Белом доме. Кроме того, уровень поддержки президента США в ноябре упал до самого низкого с момента инаугурации показателя в 40%.