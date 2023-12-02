Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать международное право в связи с завершением гуманитарной паузы в Газе и возобновлением боевых действий.

«К сожалению, боевые действия в Газе возобновились, и мы видим, как и так уже большое число жертв среди гражданского населения продолжает увеличиваться», — написал он на своей странице в соцсети X.

«То, как Израиль осуществляет своё право на самооборону, имеет значение. Необходимо, чтобы Израиль соблюдал международное гуманитарное право и законы войны. Это не только моральное обязательство, но и юридическое», — добавил Боррель.

Он также заявил, что периода перемирия было недостаточно для доставки необходимой гуманитарной помощи, и призвал вновь возобновить гуманитарные паузы.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.