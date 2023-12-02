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МИД Турции: корень проблемы вокруг Палестины в израильской оккупации
Грубая сила против гражданского населения со стороны Израиля не может считаться самообороной, заявил пресс-секретарь МИД Турции
МИД Турции: корень проблемы вокруг Палестины в израильской оккупации
Фото: AA / Others
2 декабря 2023 г.

Ключевой причиной текущего обострения палестинского конфликта стала израильская оккупация. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели, комментируя недавний пост министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

«Как показывает история конфликта, чем больше Израиль угнетает палестинцев и уничтожает их основные свободы, тем с большим сопротивлением он сталкивается, поскольку все больше палестинцев будут продолжать добиваться реализации своих коллективных и индивидуальных прав», — отметил он.

Кечели подчеркнул, что «в основе нынешней проблемы лежит израильская оккупация, а также его экспансия и репрессивные действия, которые полностью игнорируют законы и права человека». По его словам, грубая сила против всего гражданского населения со стороны оккупационной державы не может быть узаконена как самооборона.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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