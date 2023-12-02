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Ректор Исламского университета в Газе убит под обстрелом Израиля
Суфьян Тайя вместе с членами своей семьи погиб при обстреле района Аль-Фалуджа
Ректор Исламского университета в Газе убит под обстрелом Израиля
Фото: AA / Others
2 декабря 2023 г.

Ректор Исламского университета в секторе Газа Суфьян Тайя погиб в результате израильского удара. Об этом сообщило Министерство высшего образования и научных исследований Палестины.

Согласно заявлению министерства, Тайя вместе с членами своей семьи погиб при обстреле района Аль-Фалуджа на северо-востоке сектора Газа.

Тайя занимал пост ректора Исламского университета в Газе с июля 2023 года.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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