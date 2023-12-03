Израильские военные провели серию рейдов на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых им удалось задержать 34 палестинца. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Военнослужащие ЦАХАЛа при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали в ходе контртеррористических операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан. — TRT на русском) 34 подозреваемых, находившихся в розыске».

Из сообщения следует, что задержанных подозревают в принадлежности к движению ХАМАС.

Мероприятия, как уточняется, проходили в крупных палестинских городах Хеврон, Дженин, Наблус и Калькилья. Причем в ряде случаев рейды сопровождались стрельбой по мирному населению.

С начала сухопутного вторжения в сектор Газа количество израильских рейдов на Западном берегу реки Иордан резко возросло.