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Израиль продолжает массовые аресты на Западном берегу реки Иордан
В ЦАХАЛ сообщили, что военные задержали свыше 30 жителей Западного берега реки Иордан по обвинению в «терроризме». Рейды сопровождались столкновениями и применением силы в отношении мирного населения
Израиль продолжает массовые аресты на Западном берегу реки Иордан
Митинги на Западном берегу реки Иордан в поддержку Газы. / Photo: Reuters
3 декабря 2023 г.

Израильские военные провели серию рейдов на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых им удалось задержать 34 палестинца. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Военнослужащие ЦАХАЛа при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали в ходе контртеррористических операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан. — TRT на русском) 34 подозреваемых, находившихся в розыске».

Из сообщения следует, что задержанных подозревают в принадлежности к движению ХАМАС.

Мероприятия, как уточняется, проходили в крупных палестинских городах Хеврон, Дженин, Наблус и Калькилья. Причем в ряде случаев рейды сопровождались стрельбой по мирному населению.

С начала сухопутного вторжения в сектор Газа количество израильских рейдов на Западном берегу реки Иордан резко возросло.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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