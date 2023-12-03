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«Хезболла» поразила радиолокационную станцию армии Израиля
Вооруженное крыло «Хезболлы» проинформировало об операции, проведенной против израильских сил в одном из оккупированных районов, в ходе которой те лишились своей радиолокационной станции
«Хезболла» поразила радиолокационную станцию армии Израиля
Фермы Шебаа на юге Ливана. / Photo: Reuters
3 декабря 2023 г.

Члены движения «Хезболла» провели успешную операцию против войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в оккупированном районе так называемых ферм Шебаа на юге Ливана. Об этом сообщило вооруженное крыло шиитской партии.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по израильской радиолокационной станции в районе Рувейсат на высотах Шебаа, объект был поражен прямым попаданием», –– отмечается в коммюнике.

В то же время уточняется, что в рядах израильской армии есть убитые и раненые.

По информации канала Al-Hadath, по израильским позициям на высотах Шебаа было выпущено восемь управляемых ракет.

Этому предшествовало то, что бойцы «Хезболлы» обстреляли механизированный патруль вблизи поселения Бейт-Хилель на севере Галилеи. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что осколочные ранения получили несколько военных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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