Члены движения «Хезболла» провели успешную операцию против войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в оккупированном районе так называемых ферм Шебаа на юге Ливана. Об этом сообщило вооруженное крыло шиитской партии.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по израильской радиолокационной станции в районе Рувейсат на высотах Шебаа, объект был поражен прямым попаданием», –– отмечается в коммюнике.

В то же время уточняется, что в рядах израильской армии есть убитые и раненые.

По информации канала Al-Hadath, по израильским позициям на высотах Шебаа было выпущено восемь управляемых ракет.

Этому предшествовало то, что бойцы «Хезболлы» обстреляли механизированный патруль вблизи поселения Бейт-Хилель на севере Галилеи. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что осколочные ранения получили несколько военных.