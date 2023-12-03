Палестинское информационное бюро сообщило, что в результате участившихся авиаударов Израиля за последние 24 часа в секторе Газа погибли свыше 700 человек.

«Школа Святого Семейства в Газе, служащая убежищем для перемещенных лиц, стала одной из целей продолжающегося жестокого израильского наступления», –– говорится в сообщении бюро.

Ливанский телеканал Al Mayadeen обращает внимание на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточила натиск на город Хан-Юнус, который расположен на юге сектора Газа. Очевидцы сообщают, что в диапазоне обстрелов находятся жилые дома.

В свою очередь, арабский телеканал Al Hadath проинформировал об ожесточенных столкновениях, которые происходят между израильскими военными и бойцами палестинского сопротивления к востоку от Хан-Юнуса.