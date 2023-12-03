Великобритания намерена использовать свои средства воздушной разведки, чтобы помочь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в поиске заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским министерством обороны.

«Для того, чтобы поддержать продолжающуюся операцию по освобождению заложников, министерство обороны Соединенного Королевства будет осуществлять разведывательные полеты в регионе Восточного Средиземноморья, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа», –– говорится в сообщении ведомства.

Отдельно обращается внимание на то, что летательные аппараты не будут оснащены вооружениями. «Они не будут выполнять какой-либо боевой роли и их задачей будет исключительно поиск заложников. Только связанная со спасением заложников информация будет передаваться в компетентные органы, отвечающие за эту задачу», –– подчеркивают в Лондоне.

Ранее Великобритания отмечала, что в результате боевых действий 7 октября погибли по меньшей мере 12 ее граждан.