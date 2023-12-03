Правительство Израиля сообщило странам Ближнего Востока о своем намерении создать так называемую «буферную зону» в оккупированном секторе Газа. Об этом сообщили западные и израильские издания со ссылкой на источники.

По данным агентства Reuters, соответствующее уведомление получили представители арабского мира.

«Израиль хочет, чтобы эта буферная зона между Газой и Израилем с севера на юг предотвращала проникновение ХАМАС и других в Израиль», — обратил внимание один из источников.

По этим сведениям, официальные лица арабских стран выступили категорически против этой идеи, которая, вероятно, призвана легализовать идею оккупации этой части Палестины.

Об инициативе с «буферной зоной» премьер-министр Биньямин Нетаньяху также успел переговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном, проинформировала со ссылкой на источники израильская корпорация «Кан». По ее данным, глава правительства уточнил, что его страна намерена создать «буферную зону» в глубине сектора Газа после завершения боевых действий.