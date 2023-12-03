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Израиль хочет превратить районы Газы в «буферную зону»
Израильское правительство предупредило США и страны Ближнего Востока о намерении сформировать «буферную зону» в оккупированных районах сектора Газа. Региональные игроки выступают категорически против этих экспансионистских планов
Израиль хочет превратить районы Газы в «буферную зону»
Израильский военный / Others
3 декабря 2023 г.

Правительство Израиля сообщило странам Ближнего Востока о своем намерении создать так называемую «буферную зону» в оккупированном секторе Газа. Об этом сообщили западные и израильские издания со ссылкой на источники.

По данным агентства Reuters, соответствующее уведомление получили представители арабского мира.

«Израиль хочет, чтобы эта буферная зона между Газой и Израилем с севера на юг предотвращала проникновение ХАМАС и других в Израиль», — обратил внимание один из источников.

По этим сведениям, официальные лица арабских стран выступили категорически против этой идеи, которая, вероятно, призвана легализовать идею оккупации этой части Палестины.

Об инициативе с «буферной зоной» премьер-министр Биньямин Нетаньяху также успел переговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном, проинформировала со ссылкой на источники израильская корпорация «Кан». По ее данным, глава правительства уточнил, что его страна намерена создать «буферную зону» в глубине сектора Газа после завершения боевых действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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