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Число жертв израильского вторжения в Газу превысило 15 тыс. человек
Число палестинцев, которые погибли с 7 октября в результате кровопролитного вторжения Израиля в сектор Газа, превысило 15 тыс. человек, сообщил местный Минздрав
Число жертв израильского вторжения в Газу превысило 15 тыс. человек
Оккупированные районы. / Photo: Reuters
3 декабря 2023 г.

Свыше 15,5 тыс. человек погибли в секторе Газа с начала полномасштабной израильской агрессии, сообщил официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кудра.

«Число жертв израильской агрессии возросло до 15 523, как минимум 41 316 человек получили ранения», –– говорится в его заявлении, которое опубликовано на официальной странице ведомства в соцсетях.

При этом, согласно приведенным данным, с начала боевых действий 7 октября погиб 291 медицинский сотрудник, было уничтожено 56 карет скорой помощи. В то же время 56 медицинских учреждений уничтожены под израильскими ударами.

«Медицинские бригады оказывают помощь сотням раненых на местах после каждой бойни, имея при этом весьма скромные возможности», –– обратил внимание аль-Кудра. По его словам, медучреждения в северных районах «не в состоянии предоставить необходимую медицинскую помощь раненым» из-за дефицита ресурсов.

«Израильская оккупация на постоянной основе целенаправленно наносит удары по оставшимся больницам на севере Газы, выводя их из строя и вынуждая жителей переселяться», –– отмечается в заявлении представителя ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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