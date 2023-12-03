Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел пресс-конференцию без министра обороны Йоава Галланта, в то время как предположения по поводу углубляющегося спора между двумя политиками растут.

Комментируя ситуацию, глава израильского правительства пояснил: «Сегодня вечером я предложил министру обороны провести совместную пресс-конференцию, и он решил то, что решил».

Впрочем, Нетаньяху тут же поспешил приуменьшить значение случившегося: «Важно, чтобы общественность нас услышала».

Как сообщал ранее TRT на русском, по линии Нетаньяху –– Галант эти недели наблюдался наиболее жесткий раскол внутри истеблишмента Израиля. В этом году оба политика уже вступали в жесткий спор по поводу юридической реформы, продвигаемой правящей коалицией. Премьер-министр даже рассматривал вариант с увольнением главы военного ведомства. Несмотря на то что конфликт интересов был разрешен компромиссно, серьезные антипатии между Нетаньяху и Галантом сохраняются.

По данным западных СМИ, Галант в том числе активно поддерживал инициативу с превентивным ударом по Ливану, чтобы предотвратить вступление «Хезболлы» в боевые действия на стороне сектор Газа. Министр обороны представил этот план Нетаньяху, попытавшись апеллировать к тому, что «Хезболла» представляет для Израиля гораздо большую угрозу, чем палестинское сопротивление, однако Нетаньяху отверг запрос на превентивное нападение.