Идея Дональда Трампа приобрести Гренландию может стоить США более $2,2 млрд — и это только начало, пишет Newsweek.

Несмотря на решительный отказ со стороны Копенгагена и властей Гренландии, американский президент продолжает продвигать идею покупки крупнейшего острова мира.

Гренландия, автономная территория Дании с населением около 56 тыс. человек, играет ключевую роль в стратегических планах США. Здесь расположена авиабаза Туле — важный опорный пункт американских ВВС, а под землей — ценные редкоземельные металлы, нефть и газ. Трамп называет контроль над островом «абсолютной необходимостью» и параллельно заявляет о желании сделать Канаду 51-м штатом и вернуть себе Панамский канал.

В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил Дании $100 млн в золоте за Гренландию — с учетом инфляции сегодня это примерно $1,6 млрд. Но даже тогда, несмотря на послевоенные разрушения и дефицит экономики, Копенгаген отказался.

Трамп пока не называет точную цену, но еще в 2019 году его администрация предлагала «миллиарды долларов инвестиций» Гренландии. По данным Washington Post, сейчас обсуждается предложение «купить» доверие жителей острова. Для этого Трамп хочет пообещать гренландцам инвестиции, которые превзойдут ежегодные датские выплаты в $600 млн. Это обеспечит Гренландии более выгодное финансирование от США.

Итоговая сумма сделки могла бы превысить $2,2 млрд, включая ежегодные выплаты. При этом сохраняется риск ответных мер: Sky News сообщает, что Трамп рассматривает возможность ввести 25% тарифы на датские лекарства, включая популярный препарат Ozempic, если Копенгаген не пойдет на переговоры.

Но Гренландия — не только дело Дании. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег: «Евросоюз не позволит угрожать своим границам».

«Эта идея была абсурдной в 2019-м и остается такой сегодня», — заявил Newsweek эксперт Арктического института Мальте Хумперт. По его мнению, вместо покупки территорий США должны сосредоточиться на реальных задачах: например, наконец профинансировать строительство ледоколов для Береговой охраны.



