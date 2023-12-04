Граждане Турции и члены их семей, эвакуированные из сектора Газа из-за продолжающихся атак Израиля, прибыли в Стамбул через Египет рано утром в понедельник.

Самолет Turkish Airlines со 142 гражданами Турции, пересекшими границу с Египтом из Газы через пограничный переход «Рафах», приземлился в аэропорту Стамбула после вылета из международного аэропорта Каира.

В аэропорту их встречали представители Министерства иностранных дел Турции и официальные лица из Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС Турции (AFAD).

Как пишет агентство Анадолу, некоторые члены семей, встречавшие эвакуированных в Стамбуле, не смогли сдержать слез.

Помимо вывоза своих граждан, Анкара занимается эвакуацией нуждающихся в лечении палестинцев из Газы. Как писал TRT на русском, 16 ноября первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц были доставлены в Анкару из Египта.

Как отметил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, из Газы были вывезены 150 человек, в том числе 88 лиц, которым требуется медицинская помощь. В основном это онкобольные.