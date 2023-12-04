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75 израильских военных погибли в Газе с начала наземной операции
Израильская армия сообщила о гибели еще трех солдат в столкновениях с палестинцами в Газе
75 израильских военных погибли в Газе с начала наземной операции
Фото: AA / Others
4 декабря 2023 г.

Израильская армия заявила, что общее число погибших солдат в Газе с момента начала наземной операции 27 октября возросло до 75. Об этом со ссылкой на заявление израильской стороны сообщает агентство Анадолу.

Еще трое солдат были убиты и один получил серьезное ранение в ходе столкновений в секторе Газа в воскресенье.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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